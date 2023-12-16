أسعار كرتونة البيض اليوم السبت في الأسواق المحلية وأرض المزرعة

شهدت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية ومن أرض المزرعة، استقرارًا، وسجلت كرتونة البيض الأبيض داخل المزرعة سعر 122 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

ولا تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض بمختلف انواعها "الأحمر والأبيض والبلدي"، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السلعية لمتابعيها، لا سيما أسعار كرتونة البيض التي تشهد استقرارًا سعريا بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الفترة السابقة، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار كرتونة البيض اليوم السبت من أرض المزرعة

البيض

1. سجل سعر البيض الأبيض اليوم السبت حالة من الاستقرار، لتسجل كرتونة البيض الأبيض داخل المزرعة سعر 122 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا.

2. سجل سعر البيض الأحمر اليوم السبت حالة من الاستقرار، لتسجل كرتونة البيض الأحمر داخل المزرعة سعر 120 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بسعر 131 جنيهًا.

3. سجل سعر البيض البلدى اليوم السبت حالة من الاستقرار، لتسجل كرتونة البيض البلدى داخل المزرعة سعر 140 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بسعر 150 جنيهًا.