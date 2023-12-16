تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط علي استمرار أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بشوارع وميادين مركز ديروط وفقاً للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط ، انه وجه رؤساء المراكز والاحياء بتكثيف حملات التجميل والتطوير للشوارع والميادين وفقا للخطة الاستثمارية ومشروعاتها التى يجرى تنفيذها لافتا الى ان مركز ديروط كثف جهوده لاستكمال اعمال التطوير وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة التى تم استكمال اعمال المرافق بها تحت اشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط لمراحل التنفيذ حتى الانتهاء من الأعمال والمرور الميداني بمشاركة حسام عبد الناصر يوسف وحسام مندي نائبي رئيس مركز ومدينة ديروط ونصر الدين ناجي مدير الاشغالات وذلك بالتعاون مع إدارة المرور ومسئولي إدارات النظافة والاشغالات بالحي ومسئولي شركات المرافق.

لافتاً إلى تركيب الانترلوك عقب إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع الاشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية في الشوارع المقررة والتي يصعب رصفها وفقاً للخطة مع مراعاة الجودة ومطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية المحددة ووفقاً للجدول الزمني المقرر مسبقاً لتظهر بالمظهر الجمالي.