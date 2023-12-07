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الخميس 07 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتفاق والشباب.. تشكيل المباراة الرسمي في الدوري السعودي

الاتفاق والشباب
الاتفاق والشباب

يلتقي الشباب بنظيره الاتفاق، مساء اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023، في المباراة التى  تجمع الفريقين بالجولة الـ 16 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالى 2023 ـ 2024.

تشكيل الشباب والاتفاق الرسمي في الدوري السعودي

تشكيل الشباب السعودي..
في حراسة المرمى:كيم سيونج جيو

في الدفاع: فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي

في الوسط: جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كارلوس جونيور

في الهجوم: يانيك كاراسكو، عبد الله رديف.

تشكيل الاتفاق السعودي..

في حراسة المرمى: باولو فيكتور، مارسيل تيسيران، جاك هندري، حمدان الشمراني

في الدفاع: عبد الله الخطيب، محمد يوسف، جورجينيو فينالدوم، جوردان هندرسون

في الوسط: علي هزازي، ديماراي جراي

في الهجوم: روبن كوايسون.

ويتواجد فريق الشباب في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يقع الاتفاق في المركز الثامن برصيد 23 نقطة بترتيب المسابقة.

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