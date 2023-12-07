الاتفاق والشباب.. تشكيل المباراة الرسمي في الدوري السعودي

يلتقي الشباب بنظيره الاتفاق، مساء اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023، في المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة الـ 16 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالى 2023 ـ 2024.

تشكيل الشباب والاتفاق الرسمي في الدوري السعودي

تشكيل الشباب السعودي..

في حراسة المرمى:كيم سيونج جيو

في الدفاع: فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي

في الوسط: جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كارلوس جونيور

في الهجوم: يانيك كاراسكو، عبد الله رديف.

تشكيل الاتفاق السعودي..

في حراسة المرمى: باولو فيكتور، مارسيل تيسيران، جاك هندري، حمدان الشمراني

في الدفاع: عبد الله الخطيب، محمد يوسف، جورجينيو فينالدوم، جوردان هندرسون

في الوسط: علي هزازي، ديماراي جراي

في الهجوم: روبن كوايسون.

ويتواجد فريق الشباب في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يقع الاتفاق في المركز الثامن برصيد 23 نقطة بترتيب المسابقة.