40 فريقا في مسابقة كرة القدم للروبوتات بالكلية المصرية الصينية بجامعة القناة

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بفكرة المسابقة التي قدمها طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تتمثل في محاكاة لمسابقات عالمية لمباريات في كرة القدم بين الروبوتات، لافتاً أن المباريات تقام بشكل ترفيهي علمي، حيث يقوم كل فريق بتصنيع الروبوت الخاص به وفقاً لمواصفات محددة في شروط المسابقة، حيث تكون جميع الروبوتات المشاركة بنفس المواصفات القياسية، كما يتم تحديد المواصفات الشكلية للربوت، من حيث الطول والعرض والارتفاع والوزن ،قوة البطاريات لضمان المنافسة العادلة.

هذا وقد شهد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب افتتاح المسابقة التي أُقيمت بمقر الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالجامعة القديمة، في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر

بدأت المباريات بمباراة افتتاحية وبعدها تم إجراء قرعة المباريات التي تمت على ملعبين في نفس التوقيت.

أما المبارايات النهائية فأقيمت في تمام الخامسة والنصف.

وأعلن الدكتور محمد عبد النعيم أن المركز الأول فاز به فريق المعهد العالي بالعاشر من رمضان والميداليات الذهبية، أما المركز الثاني فجاء من نصيب فريق كلية الهندسة الجامعة الروسية،وحصل على الميداليات الفضية ودرع الكلية، بينما حصلت على المركز الثالث الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية جامعة قناة السويس والميداليات البرونزية.

هذا و تم توزيع شهادات التقدير على الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وشهادة التقدير لكل فرقة مشاركة.

فيما أشار الدكتور تامر نبيل أنه سيبدأ من الآن التجهيز للمسابقة في موسمها الثالث، معلناً أنه من المنتظر مشاركة فرق من جامعات صينية العام القادم.

لافتاً إلى أن مدة المباريات كانت 8 دقائق، بواقع 4 دقائق لكل شوط من الشوطين - مؤكداً أن الملعب مقاس 2 متر طولي x متر ونصف عرضي مثل ملعب كرة القدم العادي .

والجديد بالذكر أنه في مسابقة هذا العام تم تقديم الدعوة إلى جامعات كثيرة للمشاركة، وحضر 40 فريق، و17 فريق من الكلية المصرية الصينية ، فريقان من كلية الهندسة جامعة القناة السويس، 6 فرق من معهد العاشر من رمضان، و6 فرق من كلية الهندسة الروسية، فريق من معهد الجيزة ، فريق من أكاديمية السلام، و6 فرق من وزارة التربية والتعليم حيث قام طلاب من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بصنع الروبوتات المشاركة في المسابقة.