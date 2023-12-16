موعد "تسبحة كيهك" المقبلة بالمرقسية في الإسكندرية

تستضيف الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بمقرها في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، الإثنين المقبل، رابع فعاليات "تسبحة كيهك" خلال نهضة الصوم المجيد، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.



يترأس آباء الكنيسة التسبحة كما يتخلل الطقوس القبطية الأرثوذكسية القداس الإلهي الأول من العاشرة مساءً حتى الثانية عشر صباحًا.



فعاليات حالية يعيشها الأقباط

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.



مناسبات عاشتها الكنائس المصرية

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.