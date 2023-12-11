الكنيسة الأرثوذكسية ومشايخ الأزهر بأسيوط يحشدون المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

تشهد محافظة أسيوط، حالة من التفاعل السياسي والديمقراطي حيث ينظم الأنبا يؤانس مطران الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط حشدًا جماهيريًا لدعم المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية. يُعتبر هذا الحدث مناسبة مهمة للتأكيد على أهمية الحكم الشرعي والحض على المشاركة الفعالة في المسار الديمقراطي.

وفي هذا السياق، يشارك مشايخ الأزهر في هذا الحشد الجماهيري، مما يسلط الضوء على قوة المساهمة الجماعية في بناء مجتمع ديمقراطي متناغم. يعتبر تأكيد تلك العلاقة الطيبة والتآزر بين الكنيسة والمسجد رسالة قوية للتعايش السلمي والتعاون المشترك بين الأديان في مصر.

تهدف مبادرة الأسقف ومشايخ الأزهر إلى تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتأثير في صنع القرار السياسي واختيار الزعيم الذي سيقود البلاد في الفترة المقبلة. يعتبر تفاعل السكان مع هذه المبادرة، وتواجد عدد كبير منهم في الحشد الجماهيري، إشارة إيجابية تعكس قوة الإرادة والرغبة في المساهمة في تحقيق الديمقراطية والتقدم.

كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي السياسي للمواطنين وإشراكهم في صناعة مستقبل البلاد من خلال اختيار قائد قادر ومؤهل لتحقيق التغيير وتحقيق رغبات واحتياجات المجتمع.

وتجسد هذه المبادرة الروح الوطنية العظيمة والتضامن القوي بين الأديان المختلفة، حيث يحرص كلٌ من الكنيسة القبطية والأزهر الشريف على دعم هذه العملية الانتخابية وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة فيها.

كما يتيح حشد المشايخ والقساوسة الفرصة للتواصل والحوار البناء بين أبناء الشعب، وتعزيز روح التعايش والتسامح المنشودين. يعكس هذا الحدث الديني والسياسي أهمية التلاقي بين الطوائف المختلفة في مصر، والعمل الجماعي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وتعد هذه الدعوة للمشاركة السياسية بمثابة حافز قوي للمواطنين للخروج والتصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث يمكن لكل فرد أن يؤدي واجبه القومي ويساهم في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

حرصت الكنيسة القبطية والمشائخ الأزهر على توعية المواطنين حول أهمية الانتخابات وأثرها في تشكيل مستقبل البلاد، حيث يعتبر التصويت حقاً وواجباً مقدساً للجميع.

يُعَدُّ هذا التحشيد الجماهيري الذي يقوده أسقف أسيوط بمشاركة مشايخ الأزهر، استجابة قوية لدعوة المواطنين للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن. وتبرز هذه المبادرة أهمية الوحدة الوطنية ودعم الشعب والدين المختلف لاختيار قائد قوي يمكنه قيادة البلاد بحكمة وعدالة.

من المتوقع أن تؤثر هذه المبادرة بإيجابية كبيرة على نسبة المشاركة الانتخابية في محافظة أسيوط، حيث ستعزز عملية الديمقراطية وتسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد بصورة عامة.

الأنبا يؤانس مطران الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط حشدًا جماهيريًا لدعم المشاركة الشعبية

الأنبا يؤانس مطران الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط حشدًا جماهيريًا لدعم المشاركة الشعبية

الأنبا يؤانس مطران الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط حشدًا جماهيريًا لدعم المشاركة الشعبية

الأنبا يؤانس مطران الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط حشدًا جماهيريًا لدعم المشاركة الشعبية

الأنبا يؤانس مطران الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط حشدًا جماهيريًا لدعم المشاركة الشعبية

الأنبا يؤانس مطران الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط حشدًا جماهيريًا لدعم المشاركة الشعبية

الأنبا يؤانس مطران الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط حشدًا جماهيريًا لدعم المشاركة الشعبية

الأنبا يؤانس مطران الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط حشدًا جماهيريًا لدعم المشاركة الشعبية

الأنبا يؤانس مطران الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط حشدًا جماهيريًا لدعم المشاركة الشعبية