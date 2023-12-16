السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الاتحاد العام للمصريين بالسعودية يستقبل بعثة النادي الأهلي في بطولة العالم للأندية

الاتحاد العام للمصريين
الاتحاد العام للمصريين بالخارج

استقبل ممثلي الاتحاد العام للمصريين في المملكة العربية السعودية بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري حيث وصلت البعثة إلى مقر فندق الإقامة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية، لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2023، حيث تقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وحرص وفد القنصلية المصرية في المملكة العربية السعودية، الذي ضم كلًّا من: المستشار محمد رمضان نائب القنصل العام، وسعد جلال، والمستشار مصطفى حافظ، والمستشار ياسر علواني، مساعدي القنصل المصري، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

كما كان في استقبال البعثة الدكتور سعيد يحيى رئيس مجلس إدارة الاتحاد في المملكة وعبد الوهاب توفيق نائب الرئيس ومجموعة من مجلس إدارة الإتحاد ، وقد عقد ممثلي الاتحاد هناك لقاء مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه البعثة وسبل الراحه وتوفير كافة متطلبات البعثة والاطمئنان على حشد الجماهير وتوفير الاعلام المصرية وحافلات نقل الجماهير وغيرها .

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد في هذه البطولة تضاف إلى انجازاته السابقة .

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