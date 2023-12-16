الخليج بقيادة "شريف" يحل ضيفًا على الرياض في دوري روشن

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الذي يعلب في صفوفه محمد شريف ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق الرياض مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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يحتل الفريق الكروي بنادي الخليج المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 16 نقطة ، فيما يأتي فريق الرياض في الخامس عشر بنفس عدد النقاط.

موعد مباراة الخليج والرياض

تنطلق صافرة بدأ أحداث مباراة الخليج والرياض في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الخليج والرياض

تذاع أحداث مباراة الخليج والرياض في الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي بشكل حصري عبر قناة SSC1 HD بصوت محمد الخامسي.