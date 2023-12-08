محمد شريف يقود الخليج لعبور أبها في الدوري السعودي

نجح المصري محمد شريف المحترف بصفوف فريق الخليج في احراز هدفًا رائعاً في شباك أبها فيالمباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل، بدوري روشن.

وتمكن لاعبو الخليج من تحقيق فوزا مهما وصعبا على ضيفه أبها بعد أن الحق به الخسارة الثالثة على التوالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري السعودي.

واستضاف ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام مباراة الخليج وأبها ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل ثنائية الخليج فى الشوط الأول البرتغالي فابيو مارتينيز 16، والمصري محمد شريف 4، وعزز تقدمه بهدف ثالث في الشوط الثاني عن طريق البرتغالي إيفو رودريجيز 59.

ورفع الخليج رصيده إلى النقطة الـ 16 محتلا المركز الـ13، فيما تواجد أبها في المركز 16 أول مراكز الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بعد أن تجمد رصيده عند 13 نقطة.

