أسعار الخضراوات والأسماك والدواجن السبت بكفرالشيخ

شهدت أسواق مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، تفاوتًا في أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك والدواجن، السبت، ورصدت "بوابة الوفد" أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق محافظة كفرالشيخ، حيث تشهد الخضراوات والفاكهة استقرارًا في أسعارها داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة خلال هذه الفترة.

و قال عمرو البحيري مقيم في مدينة كفرالشيخ أن سعر الطماطم تراوح بين 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا، والخيار 20 جنيهًا والكوسة 15 جنيهًا والجزر 10 جنيهًا والباذنجان يترواح بين 5 -8 جنيهات والليمون 20 جنيهًا والفلفل 20 جنيهات والفلفل الألوان 40 جنيهًا والبصل 40 جنيهًا والثوم 25 جنيها والبطاطس 20 جنيها .

و أضاف " البحيري " أن أسعار الفواكه، جاءت كما يلي، سعر الشمام تراوح من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا والبرقوق 35 جنيهًا والعنب الأحمر 30 جنيهًا والعنب الأخضر 30 جنيهًا والجوافة 25 جنيهًا والموز 25 جنيهًا والعنب الأسود 30 جنيهًا.

و كشف عمرو البحيري أن سعر كيلو السمك البلطي تراوح بين 60 و80 جنيهًا، وسعر كيلو المكرونة بين 60 و90 جنيهًا، وجاء سعر كيلو البوري بين 110 جنيهات و130 جنيهًا والسمك البليمي 80 جنيها وسجل سعر كيلو الماكريل 110 جنيها.

وأشار إلى أن محلات بيع الدواجن البيضاء شهدت استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، وسجل سعر الدجاج الأبيض 70 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الدجاج البلدي 115 جنيهًا للكيلو.