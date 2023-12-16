تنمية النشء بالشرقية تنفذ البرنامج الكشفي لتنمية المهارات بمراكز الشباب

تنفذ إدارة تنمية النشء بالشرقية، البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين بمراكز شباب الشرقية والمقرر تنفيذه بمراكز شباب "منشأة رضوان، أبو كبير، المهدية، الجمايلة".

واستكمل قادة الكشافة؛ تدريب اليوم لغير الكشفيين، حيث تم التقسيم الحضور إلى مجموعات على حفلات السمر والترفية داخل المعسكر وتنفيذ الأنشطة التشاركية بالخامات المتاحة، وكذلك معرفة كيفية رسم إعلام الدول والعواصم، وتم التذكير بما سبق التعريف به مسبقا فى صورة انشطة وسؤال وجواب.

يأتى ذلك ضمن خطة الإدارة المركزية لتنمية النشء بهدف تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين، والذى يتم تنفيذه خلال الفترة من ١٥ أكتوبر الجاري حتى ١٥ يناير المقبل.