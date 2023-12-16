النيابة تباشر التحقيق حول حريق شقة سكنية في المقطم

باشرت النيابة المختصة، التحقيق حول حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة المقطم دون أن يسفر عن ضحايا أو إصابات.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة المقطم، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق السادس بعقار مكون من 9 طوابق وتم فرض كردون أمني حول العقار لضمان عدم امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

نجحت الحماية المدنية في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الشقق السكنية في العقار، ونجحت في إخماد النيران وإجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، دون وقوع خسائر بالأرواح.

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمراغة

شهدت قرية الشيخ يوسف بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء والشوم بسبب خلافات الجوار نتج عنها إصابة عامل أجري بطلق ناري بالفخذ الأيمن وعامل زراعي بجرح طعني بالبطن طرف أول وإصابة عاملين وشخص آخر بالمعاش بجروح رضية بفروة الرأس وكسر مضاعف بالذراع الأيمن طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم “فرد روسي وسكين وعصا شوم” ونقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي والراعي التخصصي بالمراغة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الشيخ يوسف / دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من طرف أول "عادل . م . ح" 38 سنة عامل أجري مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيمن وتم نقله لمستشفى الراعي التخصصي بالمراغة و"محمد . أ . م" 45 سنة عامل زراعي مصاباً بجرح طعني بالبطن من الناحية اليسري " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

طرف ثان "محمد . و . أ" 31 سنة عامل أجري مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي و"جابر . ع . م" 68 سنة بالمعاش مصاباً بجرح بفروة الرأس ونجله "علي . ج . ع" 31 سنة عامل أجري مصاباً بكسر مضاعف بالذراع الأيمن وتم نقلهما لمستشفى الراعي التخصصي بالمراغة الطرفان مقيمان بذات الناحية.