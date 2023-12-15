ضبط 2 طن و350 كيلو سماد مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين فاقوس بحمله تموينية برئاسة محمد سليمان مدير الإدارة، وأسفرت الحملهةعن ضبط سيارة ربع نقل محمله بـ 47 شيكارة سماد اليوريا 46 % مخصص للجمعيات الزراعيه ومحظور تداوله بالأسواق زنة الشيكارة ٥٠ كجم باجمالي كمية ٢٣٥٠ كجم وتم تحرير محضر بالواقعه ضد المخالف.

كما تمكنت الحملة من تحرير 2 تقرير ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 2 تقرير إثبات حاله انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

وشن قطاع تموين وسط برئاسة أبوطالب على، مدير قطاع وسط بمديرية تموين الشرقية، حملة تموينية مفاجئة للمرور على المحال والمخابز البلدية بنطاق مركز الإبراهيمية، وأسفرت الحملة عن ضبط 9 شكائر دقيق بلدى بإجمالي وزن ٤٥٠ كجم، حيث قام صاحب المخبز بتجميعهم بقصد بيعهم فى السوق السوداء وتم تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة قيد برقم ٥٨٤٣ جنح مركز شرطة الإبراهيمية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أن إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة قد شنت حملة للمرور على المخابز البلدية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما توجهت الحمله بالإشتراك مع الطب البيطري للمرور على المطاعم ومصانع تصنيع اللحوم وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي :

تحرير المحضر رقم ١٠١٥٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب ثلاجات حفظ اللحوم لحيازة عدد ١٠ كراتين كبدة غير صالحة للإستهلاك الأدمي بإجمالي ١٤٥ كجم.

تحرير المحضر رقم ١٠١٥٤ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع الأسماك لحيازته ١٥٧ كجم جمبري و ٥٧ كجم سمك ماكريل منتهي الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات.

تحرير المحضر رقم رقم ١٠١٥٥ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب مطعم لعدم وجود شهادة صحية.

تحرير المحضر رقم ١٠١٥٦ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المطاعم التجاريه لعدم الإعلان عن أسعار البيع للمأكولات والسندوتشات بالمطعم وتم إتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع الأسماك و اللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك و اللحوم مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم و الأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (٤٠٠ كجم ) تقريباً لحوم مخالفة بيانها ( ١١٥ كجم ) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية و(٢٦٠ كجم) أسماك مجهولة المصدر و لكنها صالحة و (٢٥ كجم ) دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة و تم تحرير (٢٦) محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر كافة.