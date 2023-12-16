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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الهلال الأحمر: توقف تام لخدمات الإسعاف شمال قطاع غزة جراء نفاد الوقود

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

قال عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر، إن الوضع الصحي في قطاع غزة سئ للغاية ومستشفيات المحافظة الشمالية بالقطاع خرجت من الخدمة.

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وأضاف "حنجل" خلال مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت، أن هناك توقف تام لخدمات الاسعاف شمال القطاع جراء نفاد الوقود.

وأشار إلى أنه تم انقطاع الاتصلات في مختلف انحاء القطاع يصعب عمل فرق الإغاثة ولا نستطيع التواصل مع أطقمنا.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال أمس إن تطور العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصل حاليا لمرحلة مهمة؛ إذ كان هناك دعم أمريكي واضح ومباشر سواء سياسي أو عسكري أو إعلامي للجانب الإسرائيلي في بداية الأزمة، لكن حاليا يوجد على ما يبدو قضايا خلافية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي حول قضايا محددة.

العداون الإسرائيلي

وأضاف “فرحات” خلال مداخلة هاتفية على شاشة “إكسترا نيوز” أنه من بين هذه القضايا، ما يتعلق بالتكاليف الإنسانية الضخمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهذه المسألة باتت تمثل مسألة مقلقة بالنسبة لأمريكا، التي بدأت تدفع جزءا من رصيدها داخل النظام الدولي بسبب الممارسات الإسرائيلية، وقد يؤدي هذا لتغير كبير في دعم الولايات المتحدة بمجلس الأمن.

ولفت إلى أن هذا كان واضحا من خلال بعض التصريحات، ومن بينها تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه، الذي قال إن إسرائيل ستفقد المزيد من دعم المجتمع الدولي بسبب التكاليف الإنسانية، وهذه إشارة ضمنية بأن إسرائيل قد تفقد دعم أمريكا نفسها في لحظة ما.

 القضايا الخلافية

وأوضح مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه من ضمن القضايا الخلافية، ما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، فكانت هناك تصريحات من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بمستقبل القطاع، لكن الموقف الأمريكي أكثر وضوحا في هذه المسألة، بأنها لا تقبل وجود دائما لإسرائيل داخل قطاع غزة أو إعادة احتلاله.

 

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