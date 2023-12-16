سلطان عمان ورئيس وزراء الهند يؤكدان متانة العلاقات الثنائية ومواصلة العمل على تطويرها

أكد سلطان عمان السُّلطان هيثم بن طارق، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على متانة العلاقات العُمانية الهندية وأهمية مواصلة العمل على تطويرها والدفع بها نحو آفاق جديدة بما يحقق المزيد من تطلعات الشعبين.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم السبت بقصر "حيدر أباد" في العاصمة نيودلهي، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها سلطان عمان حاليا إلى الهند.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الجوانب التي تهم البلدين.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية إن أجندة المحادثات بين الجانبين شملت مناقشة تمهيد طرق التعاون المستقبلي بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة سلطان عمان للهند تمثل محطة بارزة في العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

وكان السلطان العماني بدأ مساء أمس /الجمعة/ زيارةِ دولةٍ إلى الهند تستغرق ثلاثة أيام.