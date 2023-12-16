التشكيل المتوقع لمباراة الاسماعيلي وانبي في الدوري المصري
يتقابل فريقا إنبي ونظيره الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، في المواجهة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين باستاد بتروسبورت في الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 ـ 2024.
التشكيل المتوقع لمباراة الاسماعيلي وانبي في الدوري المصري
تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري
في حراسة المرمى محمد كوكو
في خط الدفاع : عصام صبحي ومحمد هاشم وباهر المحمدي ومحمد دسوقي
في خط الوسط: أحمد مدبولي و كريم الديب وعماد حمدي وعبدالرحمن مجدي
خط الهجوم: فراس شواط ومحمد الشامي
تشكيل إنبي المتوقع أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز
في حراسة المرمى: رضا السيد
في خط الدفاع: أحمد كالوشا وعلي فوزي و مروان دواود و أحمد عيد
في خط الوسط: ميليج و أحمد يوسف وعماد ميهوب ومصطفى شكشك
في الهجوم رفيق كابو وأحمد أوفا
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