ابن فكيهة.. شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل بتصريحات مُسيئة عن حسام حبيب

فاجأ محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين عبد الوهاب، بتعليق صادم على طلاقها من الفنان حسام حبيب، مُعربًا عن سعادته بخبر الإنفصال، فيما تمنى لها حياة سعيدة وهادئة، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد انفصالها رسميًا عن حسام حبيب

حرص شقيق شيرين عبد الوهاب على مواساتها بعد الطلاق، بالرغم من الخلافات التي نشبت بينهما مؤخرًا وتسبب في قطيعتهما لبعضهما البعض، متمنيًا لها السعادة وصلاح الحال في حياتها القادمة.

شيرين عبد الوهاب مع شقيقها محمد

وجه شقيق شيرين إساءة صريحة للفنان حسام حبيب ردًا على انفصاله عن شقيقته، داعيًا لها بالبعد عن أمثاله بحسب تعبيره، حيث قال: "الحمد لله الفنانة خلصت من لوسي ابن طنط فكيهة، ربنا يصلح حالها ويبعد عنها أي شر والناس اللي شبهه".

شقيق شيرين عبد الوهاب عبر فيس بوك

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب قد أعلنت عن طلاقها رسميًا من زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج استمر أكثر من خمسة سنوات، دون الكشف عن الأسباب، وجاء ذلك بعد انتشار مزاعم حول نشوب العديد من الأزمات والخلافات الحادة بينهما في الآونة الأخيرة، وصلت إلى المحاكم.

وخرجت شيرين عبد الوهاب عن صمتها، لتعلق على أنباء إنفصالها عن حسام حبيب، مؤكدة أن الطلاق وقع بينهما بالفعل، وكل شيء قسمة ونصيب، فيما شوقت جمهورها لأغانيها وحفلاتها القادمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وقالت شيرين: "أنا بخير الحمدلله وكل شيء قسمة ونصيب، الانفصال تم بهدوء وبرضاء الطرفين، طلاق حضاري وبدون مشاكل وانا كويسة وهو كويس"، مضيفة: "انتظروا مفاجآت فنية وأغاني جديدة خلال الأيام المقبلة".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا أنباء عدة تفيد وقوع خلاف جديد بين شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، حيث نشبت مشاجرة الثنائي أثناء تواجدهما معًا في العاصمة السعودية الرياض، لإحياء شيرين حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض، الأمر الذي دفعها لمغادرة البلاد دونه، فور انتهاء حفل روائع السنباطي الذي أقيم مطلع الشهر الحالي.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكشفت مصادر مقربة من شيرين وحسام أن سبب خلافهما الدائم هو تدخله في أعمالها والتحكم فيها من دون علمها بشكل مُسبق، الأمر الذي أزعجها كثيرًا، وكانت آخرها طلبه تأجيل حفلها في الرياض من الشركة المنظمة، من دون استشارتها، ما أُثار غضبها شيرين ودفعها للعودة إلى القاهرة، رفقة فريق عملها.

كواليس طلاق شيرين وحسام حبيب مرتين

تزوجت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، فيما نشبت العديد من الخلافات بينهما خلال فترة زواجهما، إلى أن وقع الإنفصال بينهما للمرة الأولى في شهر ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من زواجهما.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أعلنت شيرين نبأ انفصالها حينئذ خلال بيان رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي بمنصة التغريدات المصغرة "إكس"، مشيرة إلى أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق.

وعلى الرغم من نشوب العديد من الخلافات وتبادلهم الإتهامات طوال فترة الإنفصال، عادت المياه إلى مجاريها بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وعقدا قرانهما في شهر نوفمبر عام 2022 بعد تعافي شيرين من الإدمان حيث احتجزها شقيقها محمد عبد الوهاب، بالإجبار لعلاجها، ووقف حينها حسام بجانبها، وعادا لبعضهما بعد مغادرتها المستشفى.