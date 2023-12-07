الولايات المتحدة تثمن التسهيلات التي تقدمها سنغافورة للقوات الأمريكية

ثمنت الولايات المتحدة التسهيلات التي تقدمها سنغافورة للقوات الأمريكية، باعتبارها أحد أهم شركاء الدفاع للولايات المتحدة.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس خلال اجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره السنغافوري نج إنج هين في البنتاجون لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني الثنائي.

واستعرض المسؤولان التقدم الذي أحرزه البلدان لتعميق شراكتهما في مجال التعاون الدفاعي، بما في ذلك من خلال إبرام ترتيبات أمن الإمدادات وإقامة شراكة جديدة في مجال الابتكار الدفاعي كجزء من الحوار الافتتاحي بين الولايات المتحدة وسنغافورة حول التقنيات الحرجة والناشئة في أكتوبر الماضي.

وأكد أوستن أيضا دعم البنتاجون للعلاقة التدريبية الثنائية بين الولايات المتحدة وسنغافورة، والتي تتضمن تدريبات مشتركة في المنطقة وفرصا للقوات الجوية لجمهورية سنغافورة للتدريب في الولايات المتحدة.

كما أكد وزيرا الدفاع أن الشراكة بين الولايات المتحدة وسنغافورة مبنية على مبادئ مشتركة، مؤكدين التزامهما المتبادل بدعم الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.