ملخص مباراة الأهلي واتحاد جدة.. فيديو

صعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعدما حقق الفوز على نظيره اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي شهدها ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.



واستطاع الأهلي أن يصعد للمرة السادسة في تاريخ للدور نصف النهائي من مونديال العالم، مما يجعله أكثر نادي في تاريخ البطولة يصعد لهذا الدور.

تفاصيل فوز الأهلي على اتحاد جدة

نجح الأهلي في تسيير المباراة كما يريد، حيث تقدم علي معلول في النتيجة من ركلة جزاء، بينما أضاف زميله حسين الشحات الهدف الثاني، فيما سجل إمام عاشور الهدف الثالث للقلعة الحمراء، قبف أن يقلص المهاجم الفرنسي كريم بنزيما النتيجة للنمور.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة، والتي ستكون الإثنين المقبل.

ملخص مباراة الأهلي واتحاد جدة