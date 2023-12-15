عاجل
أبو عبيدة: استهدفنا أكثر من 100 آلية عسكرية للاحتلال في 5 أيام عمرو أديب يشيد بفوز الأهلي على اتحاد جدة.. ليلة حمراء (فيديو)
الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل 3 أسرى إسرائيليين في غزة برصاص جيش الاحتلال

قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الجمعة، مقتل 3 محتجزين، برصاص قواته خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وأكد المتحدث على أن قوات الجيش الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث، مشيرا إلى فتح تحقيق.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش يحقق أيضا في أسباب وقوع قتلى في صفوف القوات خلال الأيام الماضية.

كان جيش الاحتلال قد أعلن سابقا عن مقتل 20 من جنوده في قطاع غزة نتيجة نيران صديقة وحوادث عملياتية.

وقال بيان جيش الاحتلال إن 13 من القتلى لقوا مصرعهم في حوادث إطلاق نار صديقة، ظنا من زملائهم أنهم من مقاتلي المقاومة الفلسطينية، وتم إطلاق النار عليهم بنيران الجيش.

وأشار  البيان إلى أن آخرين قتلوا في قصف جوي، ومجموعة بنيران الدبابات، وبعضهم بنيران مقاتلي المشاة.

كما قتل آخر نتيجة رصاصة طائشة أطلقها أحد الجنود عن طريق الخطأ، ولقى جنديان مصرعهما نتيجة حوادث ودهس بواسطة الدبابات وناقلات الجنود المدرعة. بحسب بيانات الجيش.

 

مواد متعلقة

"عائلاتهم تدرس الإضراب".. فلسطيني يكشف تطورات بشأن المحتجزين في غزة

الجريدة الورقية