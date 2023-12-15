مقتل 3 أسرى إسرائيليين في غزة برصاص جيش الاحتلال

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الجمعة، مقتل 3 محتجزين، برصاص قواته خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وأكد المتحدث على أن قوات الجيش الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث، مشيرا إلى فتح تحقيق.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش يحقق أيضا في أسباب وقوع قتلى في صفوف القوات خلال الأيام الماضية.

كان جيش الاحتلال قد أعلن سابقا عن مقتل 20 من جنوده في قطاع غزة نتيجة نيران صديقة وحوادث عملياتية.

وقال بيان جيش الاحتلال إن 13 من القتلى لقوا مصرعهم في حوادث إطلاق نار صديقة، ظنا من زملائهم أنهم من مقاتلي المقاومة الفلسطينية، وتم إطلاق النار عليهم بنيران الجيش.

وأشار البيان إلى أن آخرين قتلوا في قصف جوي، ومجموعة بنيران الدبابات، وبعضهم بنيران مقاتلي المشاة.

كما قتل آخر نتيجة رصاصة طائشة أطلقها أحد الجنود عن طريق الخطأ، ولقى جنديان مصرعهما نتيجة حوادث ودهس بواسطة الدبابات وناقلات الجنود المدرعة. بحسب بيانات الجيش.