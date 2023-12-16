الشبورة المائية تضرب البلاد.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد منها الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، حتى الخميس المقبل.

وناشدت الهيئة، قائدى المركبات بضرورة توخي الحذر والحيطة والقيادة بهدوء وإتباع كافة التعليمات المرورية تحنبًا للحوادث، موضحة أن الطقس السائد معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت، حالة البحر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية. أما وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 25 والصغرى 16

بنها العظمى 24 والصغرى 15

كفر الشيخ العظمى 25 الصغرى 15

المنصورة العظمى 25 الصغرى 14

طنطا العظمى 24 الصغرى 12

دمياط العظمى 24 الصغرى 14

بورسعيد العظمى 24 الصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 25 الصغرى 13

السويس العظمى 25 الصغرى 14

كاترين العظمى 22 الصغرى 05

طابا العظمى 25 الصغرى 15

شرم الشيخ العظمى 28 الصغرى 18

الاسكندرية العظمى 25 الصغرى 13

العلمين الجديدة العظمى 24 الصغرى 12

مطروح العظمى 24 الصغرى 13

السلوم العظمى 21 الصغرى 11

سيوة العظمى 20 الصغرى 08

رأس غارب العظمى27 الصغرى 16

الغردقة العظمى 28 الصغرى 18