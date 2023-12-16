السبت 16 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشبورة المائية تضرب البلاد.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

الشبورة المائية
الشبورة المائية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد منها الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، حتى الخميس المقبل.

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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بيان تفصيلي من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع (شاهد)

وناشدت الهيئة، قائدى المركبات بضرورة توخي الحذر والحيطة والقيادة بهدوء وإتباع كافة التعليمات المرورية تحنبًا للحوادث، موضحة أن الطقس السائد معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت، حالة البحر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية. أما وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 25 والصغرى 16

بنها العظمى 24 والصغرى 15

كفر الشيخ العظمى 25 الصغرى 15

المنصورة العظمى 25 الصغرى 14

طنطا العظمى 24 الصغرى 12

دمياط العظمى 24 الصغرى 14

بورسعيد العظمى 24 الصغرى 14

الإسماعيلية العظمى  25 الصغرى 13

السويس العظمى  25 الصغرى  14

كاترين العظمى  22 الصغرى 05

طابا العظمى 25 الصغرى  15

شرم الشيخ العظمى  28 الصغرى 18

الاسكندرية العظمى 25 الصغرى 13

العلمين الجديدة العظمى 24 الصغرى 12

مطروح العظمى  24 الصغرى 13

السلوم العظمى  21 الصغرى 11

سيوة العظمى  20 الصغرى  08

رأس غارب العظمى27 الصغرى  16

الغردقة العظمى 28 الصغرى  18

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