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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بيان تفصيلي من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع (شاهد)

الأرصاد
الأرصاد

أعلنت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الفترة من السبت 16 ديسمبر وحتى الخميس 21 ديسمبر 2023 بمختلف محافظات مصر.

 

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الأرصاد تكشف أهم الظواهر الجوية.. والعظمى بالقاهرة السبت 25

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الأسبوع المقبل:

 

حالة الطقس نهارًا:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد أن يكون طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. 

 

 

كما تتوقع الهيئة أن يكون حالة الطقس ليلًا بارد على أغلب الأنحاء.

 

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة:

يوم السبت 16 ديسمبر:

 

شبورة مائية صباحًا من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال العيد.

 

يومي الأحد والإثنين 17 و18 ديسمبر:

 

شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

يوم الثلاثاء 19 ديسمبر:

 

شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

 

يومي الأربعاء والخميس 20 و21 ديسمبر:

 

شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

الأرصاد 

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