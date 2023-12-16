شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر (فيديو)

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن أسعار المعدن الأصفر تشهد قفزات متتالية خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع على فضائية المحور، مساء اليوم الجمعة، أن أسعار الذهب وصلت لأرقام غير مسبوقة مؤخرا.

وتابع: "سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 2850 جنيهًا بمنتصف تعاملات الأسواق أمس، بينما سجل سعر الأوقية عالميًا 2034 دولارًا.

ارتفاع السعر العالمى بنحو 50 دولارًا للأوقية

وأوضح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن ارتفاع سعر الذهب محليًا خلال تعاملات الخميس، جاء تأثرا بارتفاع السعر العالمى بنحو 50 دولارًا للأوقية، وذلك بعد أن ثبّت الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة فى اجتماعه الثامن والأخير لهذا العام.

وتابع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن من الأسباب التى أدت إلى ارتفاع سعر الذهب تزايد توقعات خفض سعر الفائدة العالمية لـ3 مرات على الأقل فى العام المقبل، بسبب انخفاض مستوى التضخم فى الولايات المتحدة.

تراجع سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة في اسواق الصاغة المصرية، بعد أن سجلت أعيرة الذهب ارتفاعات متتالية منذ بداية تعاملات اليوم، وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3291 جنيهًا، وتداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 2880 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2468 جنيهًا، وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 1920 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في أسواق لاصاغة المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة



سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 65.39 دولار.

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 57.21 دولار.

وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 49.04 دولار.

أسعار جنيه الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21، في سوق الصاغة، 23120 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3302 جنيه، وسجلت أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 2890 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2477 جنيهًا، وحققت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 1926 جنيهًا.

تداولت أسعار الذهب عالميًا، في نطاق ضيق وسجلت أسعار أوقية الذهب اليوم في البورصة العالمية، وقت كتابة هذا التقرير، 2034.10 دولار.

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3291 جنيهًا، وتداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 2880 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2468 جنيهًا، وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 1920 جنيهًا.