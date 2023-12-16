ورشة فنية للأعمال الأدبية لأعضاء النادي الثقافي بمركز شباب 6 أكتوبر

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء"ادارة تنمية الشباب"ورشة العمل في الشعر والإنشاد الديني ضمن فعاليات النادي الثقافي بمركز شباب 6 اكتوبر، الجمعة وقدمت المواهب من أعضاء النادي الثقافي عروضهم الأدبية، من شعر وإنشاد ديني وادار الورشة الفنية الفنان خالد الشعراوي، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،نجوي صلاح وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب ،علاء الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية والفنية.

أوضح ايهاب حسن عبد الوهاب ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الورشة تخللها تقديم المواهب الفنية عروضهم الأدبية في الشعر والإنشاد الديني والإبتهالات، مشيراً إلى اهتمام النادي الثقافي بالاستعانة بالمتخصصين فى المجال الأدبى لتقديم ورش العمل،

تقام فعاليات النادي الثقافي بمراكز شباب 6 اكتوبر بإشراف محمود الشريف، مدير ادارة تنمية الشباب، مدحت الشوربجي مدير المركز ومتابعة فريق عمل المركز.