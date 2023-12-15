حسين الشحات يُعادل رقم كريم بنزيما في كأس العالم للأندية
يواصل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هوايته المفضلة في كأس العالم للأندية بتسجيله مساء اليوم الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك فريق اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
ونجح الشحات في التسجيل في أربع نسخ مختلفة بكأس العالم للأندية، وكانت البداية في رحلته الاحترافية مع نادي العين الإماراتي حيث سجل في نسخة 2018، وعقب انتقاله للأهلي سجل في ثلاث نسخ مع الفريق 2021، و2022، و2023.
كما أنه عادل الشحات رقم كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة بالتسجيل في أربع نسخ مختلفة لبطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل اللاعب الفرنسي ثلاث مرات مع ريال مدريد قبل أن يواصل تسجيله مع اتحاد جدة في النسخة الحالية من مونديال الأندية المقام في السعودية.
واستطاع الأهلي الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولاً لنصف النهائي في مونديال الأندية.