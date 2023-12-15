موقف راشفورد وأنتوني من موقعة مانشستر يونايتد وليفربول

يواصل مانشستر يونايتد استعداداته لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعه بنظيره ليفربول، ضمن منافسات البريميرليج لهذا الموسم.



وكانت جماهير مانشستر يونايتد قد تلقت صدمة قوية بعد الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، حيث تعرض للخسارة من بايرن ميونخ الألماني في الجولة الأخيرة.

وشهدت مواجهة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ غياب الثنائي ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، وذلك بسبب الإصابة التي تعرضوا لها قبل المباراة بعدة أيام.

وأوضح إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن أن الثنائي راشفورد ومارسيال مازال موقفهما محل شك، حيث لم يتضح بعد مشاركتهما في مواجهة ليفربول المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الجهاز الطبي لمانشستر يونايتد سيقوم بإجراء اختبار للثنائي غدًا السب لمعرفة إمكانية مشاركتهما من عدمه خلال موقعة الريدز.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل، في المباراة التي تُنقل عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.