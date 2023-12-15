الأحد.. نظر أولى جلسات إشهار إفلاس المتحدة للصيادلة بمديونية أكثر من 45 مليون جنيه

تنظر المحكمة الاقتصادية، الأحد الموافق 17 ديسمبر ، عقد أولى جلسات القضية رقم 34 لسنة 2023 طلبات شهر إفلاس والمرفوعة من أحد المحامين لإشهار إفلاس شركة المتحدة للصيادلة لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة بأكثر من 45 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية تم رفض سدادها بسبب تصفير حسابات الشركة وعدم كفاية الأموال.

شركة المتحدة للصيادلة المديونة بـ 45 مليون جنيه

وجاء في الدعوى أن شركة المتحدة للصيادلة وهي شركة مساهمة تمتنع عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وتوقفت عن السداد ووصل حجم المديونيات لأرقام ضخمة بالمليارات حيث تشيع الشركة انهيار تعاملاتها المالية وتعثرها وتوقفت عن دفع مديونياتها.

وجاء في الدعوى أن التوقف عن الدفع والامتناع عن سداد المديونيات يعكس مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق أو كبير الاحتمال وفق مبادئ القضاء.

واستندت الدعوى للقانون الذي نص على أنه يعد في حالة إفلاس كل شركة إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية إثر اضطراب أعمالها المالية، وأن شهر الإفلاس يتم بناء على طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، وأنه لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه وأن قلم كتاب المحكمة يخطر النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس مع جواز اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل في الدعوى.

كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقّفه عن الدفع وأن المحكمة تستعين في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص شروع المدين في الهرب أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة.

ضربه حتى الموت.. حبس طالب ينهي حياة والده المسن في القليوبية

كما أمرت جهات التحقيق بالخصوص بحبس طالب 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، تخلص من والده المسن بالضرب حتى الموت.

وجرى إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ونقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت التحريات رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بالعثور على جثة مسن وعلى جسده آثار ضرب وبجواره عكاز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه طالب بكلية الحقوق تخلص من والده بتعذيبه وضربه حتى الموت، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطبيب الشرعي.مح