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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

كاملة أبو ذكري: مشكلة في الأعصاب سبب اعتزالي الفن

كاملة أبو ذكري
كاملة أبو ذكري

كشفت المخرجة كاملة أبو ذكري، العديد من الأسرار الشخصية والفنية خلال استضافتها في أحد البرامج الشهيرة.

 وتحدثت كاملة أبو دكري، عن أسباب اعتزالها الإخراج، موضحة أن ساعات العمل الطويلة في التصوير بجانب التعب في الكثير من الأعمال، هم سبب معاناتها وعملوا مشكلة في الأعصاب وكان من أسباب اعتزالها الإخراج.

وأوضحت "أبو ذكري"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج " حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها تحصل على العديد من جرعات العلاج بسبب مرضها ولذلك قررت اعتزال الإخراج حتى لا تعود للعمل لفترات طويلة تزيد عن الـ30 ساعة عمل.

وأشارت إلى أنها قررت الاعتزال وكان عبارة عن قرار لحظي ولكنه جاء بسبب التعب المستمر، مضيفة: "اريد الابتعاد عن كل المشكلات والنفاق في العمل.. مش مستهلة وكنت مستحملة ومكنتش عارفة أقف على رجلي سببه الإرهاق وقلة النوم".

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