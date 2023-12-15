وزير الشباب: الأهلي يؤكد تفوق كرة القدم المصرية عربيًا وأفريقيًا

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على التواصل هاتفيًا مع المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة النادى الأهلى المتواجدة حاليًا بالمملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك فى أعقاب الفوز الكبير الذى حققه الأهلى على نادى الاتحاد السعودى بثلاثة أهداف وصعوده إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية.



وخلال الاتصال مع مرتجي، أكد وزير الشباب والرياضة أن النادى الأهلى يستحق الوصول إلى المباراة النهائية والحصول على لقب بطولة كأس العالم للأندية بالنظر إلى الأداء المتميز والنتيجة الكبيرة والإمكانات التى يتمتع بها لاعبو الفريق.



وأكد الدكتور أشرف صبحي أن كرة القدم المصرية تشهد تطورا ملحوظا على كل المستويات مشيرًا إلى أن فوز النادى الأهلى يصب فى مصلحة المنتخب المصري والذى يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشهر المقبل.



أشار الوزير إلى استمرار الريادة القارية والعربية في الآونة الأخيرة على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية بفضل التطور الذى تشهده المنظومة الرياضية المصرية والدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.