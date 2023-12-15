الإسكندرية على موعد مع نوة الفيضة الصغرى.. والأرصاد تحذر

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من استقبال النوات خلال شهر ديسمبر، التي تسبب تقلبات في حالة الطقس وتستقبل المدن الساحلية الأمطار الغزيرة والصواعق الرعدية .

وتعتبر نوة الفيضة الصغرى التي من المتوقع أن تحدث يوم 19 ديسمبر طبقا للخرائط، وتستمر لمدة 4 أيام، السبب في سقوط الأمطار الغزيرة والرياح الباردة، وهى المعروفة بالأكثر شراسة، وترتفع أمواج البحر وتتجاوز 3 أمتار .

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من حالة الطقس في الإسكندرية بداية من يوم الأحد المقبل، حيث تستقبل المدينة الساحلية الأمطار الخفيفة، ثم تزداد قوتها مع البداية الفعلية لـ نوة الفيضة الصغرى يوم 19 والموافق الثلاثاء القادم، وتغرق الشوارع في مياه الأمطار، وبحسب استعدت غرفة عمليات الإسكندرية بـ186 سيارة شفط مياه.

بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 16 ديسمبر 2023

• القاهرة 25 16

• 6 أكتوبر 25 14

• بنها 24 15

• دمنهور 25 15

• وادي النطرون 23 14

• كفر الشيخ 25 15

• المنصورة 25 14

• الزقازيق 24 15

• شبين الكوم 25 15

• طنطا 24 15

• دمياط 24 14

• بورسعيد 24 14

• الإسماعيلية 25 13

• السويس 25 14

• العريش 24 12

• رفح 24 11

• رأس سدر 25 14

• نخل 24 09

• كاترين 22 05

• الطور 26 14

• طابا 25 15

• شرم الشيخ 28 18

• الإسكندرية 25 13

• العلمين 24 12

• مطروح 24 13

• السلوم 21 11

• سيوة 20 08

• رأس غارب 27 16

• الغردقة 28 18

• سفاجا 27 18

• مرسى علم 28 17

• شلاتين 29 20

• حلايب 27 21

• أبورماد 28 19

• رأس حدربة 27 21

• الفيوم 25 11

• بني سويف 25 11

• المنيا 25 10

• أسيوط 26 10

• سوهاج 27 12

• قنا 28 13

• الأقصر 29 13

• أسوان 30 15

• الوادي الجديد 29 10

• أبوسمبل 30 15