رئيس جامعة أسيوط: أكبر مشاركة في تاريخ مصر كانت المشهد الانتخابي الأخير

قدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعه أسيوط؛ بالشكر لأسرة جامعة أسيوط من

أعضاء هيئه التدريس، والهيئه المعاونة، والإداريين، والطلاب، على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية، وتأكيد حضورها في هذا المشهد السياسي الأهم؛ الأمر الذي يعكس وعياً حقيقياً ؛بحجم التحديات التي تواجه البلاد، والاصطفاف الوطني القوي؛ دعماً لمقدرات الوطن، ولقد أثبت أبناء الجامعة أنهم على قدر المسؤولية، مدركون لحجم المخاطر، مؤمنون بوطنهم، داعمون له، في كل المواقف

كما يتقدم الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالشكر لطلاب الجامعة، الذين تصدروا المشهد الانتخابي، وعبروا عن وعيهم، وروحهم الوطنية؛ في زخم كبير أمام اللجان الانتخابية، وأدركوا ما يحيط بالمنطقة كلها من تحديات، وتمسكوا بحقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.

المنشاوي: يتوجه بالشكر لأسرة جامعة أسيوط على الزخم الكبير في المشاركة بالانتخابات الرئاسية

وتوجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ بخالص الشكر والتحية والتقدير لأبناء الجامعة من ذوي الهمم، الذين زينوا اللجان الانتخابية بحضورهم، وإصرارهم على المشاركة في هذا المحفل الانتخابي الأهم؛ في هذه الفترة التي تشهد الكثير من التحديات.

وتقدم رئيس جامعة أسيوط؛ بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على حسن تنظيم العملية الانتخابية، وتوفير جميع الاستعدادات اللوجستية المرتبطة بها، والتي تليق بأهمية الاستحقاق الدستوري، والإشراف عليها؛ باستقلالية، وحيادية تامة، والمساواة بين جميع الناخبين، والمترشحين خلال الانتخابات الرئاسية.