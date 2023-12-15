الأرصاد تكشف أهم الظواهر الجوية.. والعظمى بالقاهرة السبت 25

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

كما رصدت الأقمار الصناعية نشاطا للرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد المواطنين بضرورة الحذر والقيادة بهدوء، والالتزام بقواعد المرور، وترك مسافات آمنة بين السيارات.

حالة البحر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية. أما وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الادارية 25 14

6 اكتوبر 25 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 25 15

وادى النطرون 23 14

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 25 14

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 25 15

طنطا 24 15

دمياط 24 14

بورسعيد 24 14

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 14

العريش 24 12

رفح 24 11

رأس سدر 25 14

نخل 24 09

كاترين 22 05

الطور 26 14

طابا 25 15

شرم الشيخ 28 18

الاسكندرية 25 13

العلمين الجديدة 24 12

مطروح 24 13

السلوم 21 11

سيوة 20 08

رأس غارب 27 16

الغردقة 28 18

سفاجا 27 18

مرسى علم 28 17

شلاتين 29 20

حلايب 27 21

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 27 21

الفيوم 25 11

بني سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 10

سوهاج 27 12

قنا 28 13

الأقصر 29 13

أسوان 30 15

الوادى الجديد 29 10

أبوسمبل 30 15