تواصل جهات التحقيق بمحافظة الشرقية ، التحقيقات في حادث غرق طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل حمام سباحة بأحد الأندية الشهيرة الكائنة بمدينة العاشر من رمضان حال تواجده برفقة أسرته.

قرار جديد في واقعة العثور علي جثة طفل بحمام سباحة أحد الأندية الشهيرة بالشرقية

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا يفيد بغرق طفل بحمام سباحة في مدينة العاشر من رمضان، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات، (من ذوي الاحتياجات الخاصة) تعرض للغرق بحمام سباحة نادٍ شهير بالمدينة.

حدد رجال المباحث هوية الطفل،ويدعى"مازن.ع.ف" وتم استدعاء أفراد أسرته، كما تم استجواب مسئولي حمام السباحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان حول الحادث، وأكدوا أن الطفل تعرض للغرق برغم غلق حمام السباحة بذات اليوم، واختفى، وعقب البحث عنه تم العثور على جثته، وحاولوا إنقاذه بنقله إلى المستشفى إلا أن الأطباء أكدوا وفاته.

وفي وقت مسبق ، وجهت أسرة الطفل، مازن الذى تعرض للغرق بحمام سباحة أحد الأندية الشهيرة الكائنة بمدينة العاشر من رمضان تهمة الإهمال المتسبب فى مصرعه لمسئولى النادى.

وتضمن اتهام الإهمال لمسئولى النادى أن نجلهم غرق أمام منطقة الألعاب التى تحتوي على بوابة صغيرة خلفية مفتوحة توصل حمام السباحة، لافتين أن طفلهم خرج منها وسقط في حمام السباحة، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

التحقيق في واقعة مصرع محام صدمته سيارة بالشرقية

كما تواصل جهات التحقيق بالشرقية ، التحقيقات في واقعة مصرع محام صدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق أمام قرية العدلية بدائرة مركز شرطة بلبيس.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول شخص يدعي"محمد.ع.م "44عاما (محام) مقيم قرية العدلية بدائرة مركز شرطة بلبيس جثة هامدة.

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص تبين حدوث مصرعه اثر اصطدام سيارة مسرعة به امام مدخل القرية وجري نقل جثمان المتوفي إلي ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.