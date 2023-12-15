شبح ليفربول التاريخي يهدد مستقبل تين هاج مع مانشستر يونايتد

يخشى المدرب الهولندي إريك تين هاج، من تكرار السيناريو المؤلم وتجرع الإقالة من تدريب مانشستر يونايتد، حال خسارته في موقعة أنفليد المنتظرة أمام ليفربول على غرار سابقيه، لاسيما وأن مصيره أصبح على المحك.

عند دقات السابعة والنصف من مساء الأحد، يستقبل ملعب أنفيلد أحداث كلاسيكو انجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد، لحساب منافسات الجولة السابعة عشرة من البريميرليج.

شبح ليفربول التاريخي

تعد مواجهة ليفربول بمثابة شبح يهدد المدربين في مانشستر يونايتد، إذ كان الريدز شاهدًا على إقالة عدد من مدربي مانشستر يونايتد أبرزهم الهولندي لويس فان خال والبرتغالي جوزيه مورينيو والنرويجي أولي جونار سولشاير والاسكتلندي ديفيد مويس.

إقالة تين هاج من تدريب مانشستر يونايتد أضحت أكثر من أي وقت مضى مع تزايد الغضب الجماهيري وتراجع النتائج والتي كان أخرها الخروج من الباب الخلفي ببطولة دوري أبطال أوروبا، عطفًا على السقوط المدوي في البريميرليج والابتعاد عن المنافسة بعد خسارة 7 مباريات قبل نهاية الدور الأول من المسابقة.

جماهير وإدارة مانشستر يونايتد لن تقبل خسارة جديدة من ليفربول، لاسيما وأن المواجهة الأخيرة بينهما في البريميرليج من الموسم الماضي، شهدت فضيحة كروية بخسارة الشياطين الحمر بسبعة أهداف دون رد على نفس ملعب اللقاء المرتقب "أنفيلد".

لذا فإن رحلة تين هاج في أنفليد لمواجهة ليفربول تبدو محفوفة بالمخاطر بالنظر إلى النتائج والمستويات التي يقدمها الفريقين في الفترة الأخيرة، فضلًا عن أن مستقبل مدرب مانشستر يونايتد ترسمه مواجهة الريدز كما حدث مع سابقيه.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، في حين يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس بفارق 10 نقاط.