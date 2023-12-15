هربانة من ديزني.. الصور الأولى من حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات، من حفل زفاف الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد والذي يقام الآن وسط مجموعة من الأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

احتلفت أسماء أبو اليزيد بعقد قرانها على محمد الخطيب مدرب اللياقة البدنية، بعد قصة حب استمرت عام، في حفل حضره عائلة العروسين والأصدقاء المقربين وعدد من نجوم الفن في محكى القلعة.

وحضر حفل زواج، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان تامر فرج، حيث حرصا على تهنئتها وزوجها محمد الخطيب.

حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

إطلالة أسماء أبو اليزيد في حفل زفافها

ظهرت أسماء أبو اليزيد بفستان أبيض طويل مجسم، تميز بأنه مطرز برسومات تشبه أغصان الشجر، ومن الناحية الجمالية فقد اختارت مكياجا باللون الترابي الهادئة والبسيطة مع أحمر باللون النود ورموش كثيفة، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بحرية إلى الخلف، لتبدو كأميرة من أميرات ديزني، أما عن زوجها فقد اختار ارتداء بدلة مكونة من بنطلون كلاسيك أسود وكاجيت باللون الأبيض.

حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

خطوبة أسماء أبو اليزيد ومحمد الخطيب

في مايو الماضي، أعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعي محمد الخطيب يعمل مدرب لياقة بدنية وفى أجواء بهجة وسعادة وحفل عائلى اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

ونشرت أسماء مجموعة من صور خطبتها عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، فيما حرص عدد كبير من متابعيها ونجوم الفن على تهنئتها بمناسبة الخطوبة، وكتبت رانيا يوسف: "مبروك يا حبيبتى" وعلقت مايان السيد: "ألف مبروك يا حلوة أنتى" أما تارا عماد فكتبت: "مبروك.. مبروك"، ومن المهنئين أيضا المخرج أحمد خالد موسى وبسنت شوقى والمخرج حسام الحسينى والنجم عمرو سعد وأيتن عامر وأكرم حسنى.

حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

آخر أعمال أسماء أبو اليزيد

تعيش الفنانة أسماء أبو اليزيد انتعاشة فنية، حيث تشارك بعدة أعمال درامية وكان آخر مشاركتها بالسينما فى موسم الصيف من العام الجاري، حيث شاركت مع الفنان أكرم حسنى، فى بطولة فيلم «العميل صفر»، والذى قدم خلاله وجبة كوميدية حول فرد الأمن الذى يتورط بسبب أفعاله فى العديد من المشكلات والأزمات بسبب جيمس بوند، وهو أولى بطولات أكرم بالسينما.

وكان آخر أعمالها في السينما، فيلم "الدعوة عامة" لمحمد عبد الرحمن توتا، الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.