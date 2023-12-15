منح درجة الزمالة في جراحة قلب الأطفال في جامعة عين شمس 

عقدت أكاديمية جراحة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس أولى امتحانات الزمالة في جراحة قلب الأطفال في مصر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور أشرف السباعي رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد الغنام مدير أكاديمية القلب، وبحضور لفيف من أساتذة جامعات عين شمس، والقاهرة، والمنصورة، وأسيوط .

وصرح الدكتور أشرف عبدالحميد الميداني، منسق الامتحانات بالمجلس العلمي لجراحة قلب الأطفال،

أن قسم جراحة قلب الأطفال تم إنشاؤه حديثًا منذ عامين، بعد انفصاله عن قسم جراحة القلب والذي يشمل جراحة القلب للكبار لدقة التخصص وأهميته.

وحدة جراحة قلب الأطفال في جامعة عين شمس

وتم إنشاء درجة زمالة جراحة قلب الأطفال منذ نحو عامين منفصلة عن زمالة جراحة قلب الكبار للعمل على تأهيل الطالب الحاصل على شهادة الزمالة للعمل داخل وخارج مصر عن طريق منهج تعليمى وتدريبى خاص قائم على تحديث ومواكبة المناهج العالمية.

وتعد وحدة جراحة قلب الأطفال بقسم جراحة القلب والصدر في جامعة عين شمس هي أقدم وحدة لهذا التخصص الدقيق على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث تم وضع اختبارات مطابقة للمعايير و المقاييس الدولية والعالمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن شعيب أستاذ جراحة القلب والصدر في جامعة عين شمس ورئيس المجلس العلمي لزمالة جراحة قلب الأطفال، والدكتور محمد عبد الرؤوف أستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة القاهرة والدكتور مرتجى نجم أستشارى جراحة قلب الأطفال بمعهد القلب القومى ورئيس معهد القلب القومى سابقاً ورئيس المعاهد التعليمية سابقا، والدكتور شريف عزب أستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة عين شمس، والدكتور حسن مفتاح استاذ جراحة قلب الأطفال في جامعة عين شمس، والدكتور هشام شوقى أستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة القاهرة، والدكتور عادل الجمل أستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة المنصورة.

جدير بالذكر أنه يتم التدريب لزمالة جراحة القلب المصرية وكذلك زمالة الأرواء القلبي بقسم جراحة القلب والصدر بطب عين شمس منذ أنشاؤها من خلال بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس وزمالة جراحة القلب المصرية بوزارة الصحة.