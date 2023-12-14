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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

مركز توظيف جامعة عين شمس ينظم مقابلات تجريبية لسوق العمل

مقابلات تجريبية
مقابلات تجريبية

نظم مركز التوظيف في جامعة عين شمس جلسة فنية لشركة نوكيا مصر، في التقنية التكنولوجية. 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المركز .

ندوة توعوية بحقوق ذوي الإعاقة في التعليم بجامعة عين شمس

حملة للتوعية بأهمية التبرع التطوعي بالدم في جامعة عين شمس

شارك في الفاعلية عدد 24 طالب من كلية الحاسبات والمعلومات وكلية التجارة في جامعة عين شمس، بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للتعرف على أنشطة صناعة التكنولوجيا وربط الجوانب العلمية والتطبيقية ومعرفة احتياجات سوق العمل في مجال صناعة التكنولوجيا والمهارات اللازمة والتعرف على الأنشطة العملية في مجال التكنولوجيا.

ونظم مركز التوظيف في جامعة عين شمس يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023 ، عدداً من المقابلات التجريبية مع شركة Talent 360 - Rekrut، شركة Iron Mountain و شركة DKW Akademie  لعدد 82 طالب من كلية الألسن في إطار تطوير مهارات الطلاب وتجهيزهم لسوق العمل من خلال توجيههم واعطائهم ارشادات مهنية تساعدهم علي اجتياز الاختبارات و المقابلات الوظيفية.

جامعة عين شمس تطوّر مهارات الطلاب

يذكر أن مركز التوظيف في جامعة عين شمس يعمل من خلال جانب التعلم عبر التجربة على تطوير قدرات ومهارات أبناء جامعتنا بشكل عملي يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها من خلال أنشطة مختلفة على رأسها المقابلات التجريبية التي يمثلها كوادر في الصناعة و التي تمكنهم من اكتساب رؤى حول مجالات عمل ووظائف متنوعة.

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