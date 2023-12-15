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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الديوان الأميري: الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة

الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لا تزال مستقرة.

وأعرب الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح  في بيان اليوم عن تمنياته بأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل.

وأجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا مع الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ؛ للاطمئنان على صحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرالكويت.

وحمل الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي الأردني، الشيخ أحمد الصباح تحياته لأمير دولة الكويت وتمنياته له بالشفاء العاجل وبموفور الصحة والعافية.
 

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