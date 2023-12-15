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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الـATM

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. واصل سعر الدولار خلال بنهاية تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الـATM في اليوم الأول للإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، استقراره، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الخضراء خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة، وجاء سعره على النحو الآتي:

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وزير الرياضة يشهد ختام النسخة التاسعة من بطولة مصر الشرق الأوسط لسباق السيارات

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المفتي: مرجعية مصر الأزهرية علمت ربوع العالم الدين عبر الزمان

سعر الدولار اليوم الجمعة في ماكينات الـATM

الدولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.83 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

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