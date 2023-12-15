وزير الرياضة يشهد ختام النسخة التاسعة من بطولة مصر الشرق الأوسط لسباق السيارات

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواجد اليوم بختام بطولة مصر الشرق الأوسط لسباق السيارات والتي تنظمها مصر بمشاركة العديد من المتسابقين من العديد من الدول ومنها اليابان والسعودية والكويت والأردن والعراق وسوريا والبحرين وليبيا والجزائر وتونس.

وتقام بطولة «ريفت آب دريفت» الجولة رقم 126 والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتحديدا الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى انتشار رياضة سباق السيارات والتي تجد إقبالا كبيرا من الممارسين من جهة، وحرص الجماهير على مشاهدة منافساتها من جهة أخرى، مشيرا أن الوزارة تعمل على نشر تلك الرياضة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية موضحا إلى وقوف الوزارة خلف جميع الفاعليات الرياضية التي تنظمها مصر.

وأرجع صبحي أهمية المشاركة في سباقات السيارات في مصر حيث إنها تعزز وتقوي المستوى البدني والنفسي والعقلي بحيث تمكن الإنسان من التحلي بالصبر والقوة والإرادة والعزيمة والتي تؤدي إلى الفوز.

كما شدد وزير الرياضة على أهمية الإلمام بقواعد السلامة والأمان للشباب الراغبين في الاشتراك في تلك النوعية من السباقات وكيفية القيادة السليمة والصحيحة لتصبح السباقات أكثر أمانا.



شهدت بطولة مصر الشرق الأوسط حضورا جماهيريا كبير ما يقرب من 4000 متفرج من الشباب واهتمام إعلامي كبير من الدول المشاركة بالإضافة تجاهل هذا التصويب للإعلام المصري.



حضر الفعاليات أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وسامح عبد القوي منظم ومدير السباق وأعضاء الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة