قرار جديد في واقعة مصرع مسن أسفل الانقاض في مصر القديمة

قررت جهات التحقيق حفظ التحقيقات، في واقعة العثور علي جثة مسن، لقي مصرعه اثر انهيار جزئي لعقار مكون من 3طوابق في منطقة مصر القديمة .

التفاصيل كانت بورد بلاغًا للنجدة يفيد بانهيار جزئي بأحد العقارات ،وممصرع مسن، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحادث. تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى قصر العيني، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخلاء العقارات المجاورة للمنزل المنهار حفاظا على سلامة السكان .

وفي سياق آخر قال مصدر أمني تفاصيل ،إن طريق جسر السويس بالقاهرة شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ،ما أدى لمصر شخص وإصابة ،وانتقلت الأجهزة الأمنية المرورية لمكان الحادث وتم نقل المصاب المستشفي والمتوفى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة