تفاصيل انقلاب سيارة ووقوع ضحايا على طريق جسر السويس

قال مصدر أمني تفاصيل إن طريق جسر السويس بالقاهرة شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ،ما أدى لمصرع شخص وإصابة ،وانتقلت الأجهزة الأمنية المرورية لمكان الحادث وتم نقل المصاب المستشفي والمتوفى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضح أنه تم رفع إثار الحادث وإعادة فتح الطريق إلى طبيعته بعد تأثره بالحادث ،وأجرت جهات التحقيق معاينتها لمسرح الواقعة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ للنجدة ،مفاده وقوع حادث مرورى أعلى طريق جسر السويس وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ملاكى ووفاة شخص واصابة اخر وتم رفع اثار الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وفي سياق واقعة آخرى لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنين أخرين، جراء وقوع مشاجرة بينهم في أحد شوارع دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية.

وتلقى قسم ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بحدوث مشاجرة بأحد شوارع دائرة القسم وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 4 أشخاص، مصابين برش خرطوش ووفاة إثنين منهم إثر إصابتهما، وطرف ثان مالك محل أحذية ونجليه "جميعهم مقيمين بدائرة القسم" لخلافات بينهم، تطورت لمشاجرة قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش تجاه الطرف الأول مما أدى لحدوث الإصابات المُشار إليها التى أودت بحياة إثنين منهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن القليوبية من ضبط الطرف الثانى وبحوزتهم السلاح المستخدم بندقية خرطوش وطلقتين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق منفصل أمرت نيابة الجيزة باستدعاء شهود العيان في حادث إقدام شخص على قتل جاره رميًا بالرصاص في مركز الصف، للاستماع لأقوالهم، كما استعجلت النيابة التقرير الطبي عن الحادث.

تلقى قسم شرطة الصف بلاغًا بالعثور على جثة رجل مصاب بطلق ناري في منطقة الصف، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث