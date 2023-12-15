هروب جماعي للمستوطنين من محيط حائط البراق عقب إطلاق صواريخ على القدس.. فيديو

نشرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الجمعة مقطع فيديو يوثق هروب مستوطنين من محيط حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى بعد تفعيل صافرات الإنذار إثر عملية إطلاق صواريخ على القدس.

ووجهت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" رشقة صاورخية نحو القدس ردا على المجازر بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت القدس المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

ورصد نشطاء من داخل باحات المسجد الأقصى لحظة اعتراض صواريخ القسام في سماء مدينة القدس، في حين لم يتم الإبلاغ عن إصابات بشرية من جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة.

وتعرضت بعض المناطق في بيت شيمش غربي القدس لانقطاع التيار الكهربائي إثر سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.

كما سقط صاروخ في رام الله دون أن ترد أنباء عن سقوط إصابات، ونشرت كتائب القسام فيديو للحظة هروب مستوطنين في القدس بعد إطلاق المقاومة رشقة صاروخية من غزة.

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