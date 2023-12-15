خبير قانونى: مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، والخبير الاقتصادي، إن مصر دولة حرة الإرادة، وهناك حرب موجهة ضد مصر لكي تكون في حاجة إلى الدولار، وبالتالي تقبل الضغوط السياسية لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي جمال الحسيني، ببرنامج "50 دقيقة اقتصاد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية على حسابها، رغم الأزمة الاقتصادية، ورغم قطع الكهرباء ساعتين في اليوم، مشيرًا إلى أن الحروب الصليبية لم تكن تهدف لفتح بيت المقدس، ولكنها كانت تهدف إلى السيطرة على كنوز الشرق، والاستحواذ على أسواق دول الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن سياسة الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية قائمة على بعض الاتفاقيات لحماية الملكية الفكرية، وبعض الاتفاقيات للحفاظ على التجارة الغربية، وسلب ثروات الأمم، مشيرًا إلى أن غزو العراق لم يكن بسبب امتلاكها سلاح نووي، ولكن بسبب امتلاكها النفط، معقبًا: "العراق لو امتلكت سلاح نووي، لما استطاع أحد أن يحتل بغداد".