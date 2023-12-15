الهلال يتقدم على الوحدة بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق الهلال الشوط الأول متقدما على الوحدة بهدف دون رد في المباراة المقتامة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في إطار منافسات الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء الهدف في الدقيقة 20 من الشوط الأول من تسديدة صاروخية للظهير الأيمن سعود عبد الحميد فشل حارس الوحدة في التصدي لها لتسكن الشباك وتعلن عن تقدم الزعيم.

بدأ الهلال المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي – علي البليهي – محمد البريك

الوسط: روبن نيفيز - سافيتش - مالكوم – سالم الدوسري - ميشيل

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: الوطيان - تمبكتي - الشهراني - كنو - مصعب - ناصر - القحطاني - الحمدان - الشهري.

يتربع فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 44 نقطة حصدها من 14 فوز وتعادلين، بينما يحتل فريق الوحدة المركز التاسع برصيد 22 نقطة حصدها من 7 انتصارات تعادل.