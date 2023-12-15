تشكيلة الهلال أمام الوحدة .. ميتروفيتش في الهجوم

أعلن المدير الفني خورخي خيسوس تشكيلة الهلال الرسمية لمواجهة الوحدة في المباراة التي ستجمنع بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في إطار منافسات الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت تشكيلة الهلال للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي – علي البليهي – محمد البريك

الوسط: روبن نيفيز - سافيتش - مالكوم – سالم الدوسري - ميشيل

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: الوطيان - تمبكتي - الشهراني - كنو - مصعب - ناصر - القحطاني - الحمدان - الشهري.

يتربع فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 44 نقطة حصدها من 14 فوز وتعادلين، بينما يحتل فريق الوحدة المركز التاسع برصيد 22 نقطة حصدها من 7 انتصارات تعادل.