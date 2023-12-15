وزير الرياضة يتفقد أعمال التسجيل الخاصة بماراثون زايد الخيري

قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الجمعة يرافقه العديد من قيادات وزارة الشباب والرياضة بتفقد احدي المقرات الخاصة للتسجيل والاشتراك بماراثون زايد الخيري والمتواجدة فى مول سيتى سنتر الماظه وذلك فى اطار الاستعدادات لقرب انطلاق الماراثون فى نستخته الثامنة والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نجري للعيون

ويقام الماراثون هذا العام تحت شعار " نجري للعون " وسيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفى الناس ومؤسسة مصر الخير وبعض المستشفيات الحكومية.



واستمع صبحي لشرح كامل حول طريقة التسجيل والاشتراك فى سباق الماراثون كما تأكد من سهولة التسجيل والاشتراك من الشباب المتواجد للتسجيل، كما استمع ايضا لشرح ووصف كامل لخط سير الماراثون المقام بالعاصمة الادارية الجديدة.



وأوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي أن استمرار مصر فى استضافة وتنظيم ماراثون زايد الخيري يأتي ضمن قوة العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع الشقيقتين الكبيرتين مصر والإمارات، وايضا حرص قيادتي الدولتين على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكدا على ثقته في تحقق تلك النسخة النجاح الذي حققته النسخ السابقة من الماراثون الخيري .



وينطلق الماراثون يوم 30 ديسمبر الحالي من أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنقسم سباقات الماراثون إلى 4 كم بجانب السباق الرئيسي لمسافة 10 كم.