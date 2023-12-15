البنتاجون: نعمل على توفير أسلحة لإسرائيل (شاهد)

أكد المتحدث الرسمي باسم البنتاجون، الجنرال باتريك رايدر، أنهم يعملون مع شركائهم في الشرق الأوسط لبحث سبل معالجة الوضع.

وقال “رايدر” خلال كلمته في مؤتمر صحفي بثته فضائية “القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة عملت مع حلفائها في الشرق الأوسط على مدار عقود لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للقاء نظرائه بالمنطقة ولبحث تعزيز السلام، لافتا إلى أن الزيارة سيبحث فيها مع نظيره الإسرائيلي الموقف في غزة ومستجدات العملية العسكرية.

وواصل رايدر أن وزير الدفاع الأمريكي سيشدد خلال لقاء نظيره الإسرائيلي على أهمية الاهتمام بحياة المدنيين في غزة وإيصال المساعدات لقطاع غزة، كما سيبحثون مع حلفائهم في المنطقة حل أزمة السفن الدولية من جميع أنحاء العالم التي تتعرض للهجمات.

وأكمل أن أمريكا أرسلت أطنان من المساعدات الانسانية إلى غزة تشملا المواد الطبية والطعام واحتياجات الشتاء، ونعمل مع إسرائيل على ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مؤكدا عملهم على حل الدولتين لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، كما يعملون على توفير الأسلحة لإسرائيل شريطة حماية المدنيين في غزة.

وفي سياق آخر، قالت "جولييت توما" المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن قطاع غزة أصبح مكانا غير مؤهل للعيش به.

وأضافت توما - في تصريح خاص أدلت به لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة - أن سوء الأحوال الجوية يؤدي إلى تفاقم الظروف الصعبة بالفعل في القطاع.. مشيرة إلى أنه يوجد لدى الأونروا 150 ملجأ إضافيا إلا أنها تحتاج إلى فتح المزيد، لأن الملاجىء الموجودة مكتظة ولا يمكنها استيعاب المزيد من الأشخاص.

وأشارت إلى أن الأشخاص يلجأون إلى بناء أكواخ أو العيش في سياراتهم، موضحة أن "أونروا" تقوم بإدخال المساعدات إلى المنطقة، إلا أن عملها يقتصر على رفح بسبب القصف العنيف من قبل إسرائيل.