البنتاجون: تركيزنا ينصب على منع تمدد القتال في مناطق غزة إلى مناطق أخرى (شاهد)

أكد المتحدث الرسمي باسم البنتاجون، الجنرال باتريك رايدر، أن تركيز البنتاجون ينصب الآن على منع تمدد القتال في مناطق غزة إلى مناطق أخرى.

وقال “رايدر” خلال تصريحاته في مؤتمر بثته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إنهم لم يرسلوا أي مساعدات أو أسلحة إلى المستوطنين الإسرائيليين وأي عنف غير مقبول ضد الفلسطينيين الأبرياء.

وأشار إلى مواصلتهم المشاورات مع إسرائيل حول أهمية حماية حقوق المواطنين بالضفة الغربية وإنهاء عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، مؤكدا أن آلاف المدنيين قتلوا بسبب الحرب ونحث إسرائيل ضرورة حماية المدنيين بالقطاع.

وواصل رايدر أن آليات الولايات المتحدة تستهدف مستقبلا لا يعود إلى ما قبل 7 أكتوبر وأن تحظى المنطقة بالأمان ويعيش الفلسطينيون بحرية.

المتحدثة باسم "أونروا": غزة أصبحت مكانًا غير مؤهل للعيش به





وفي سياق آخر، قالت "جولييت توما" المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن قطاع غزة أصبح مكانا غير مؤهل للعيش به.

وأضافت توما - في تصريح خاص أدلت به لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة - أن سوء الأحوال الجوية يؤدي إلى تفاقم الظروف الصعبة بالفعل في القطاع.. مشيرة إلى أنه يوجد لدى الأونروا 150 ملجأ إضافيا إلا أنها تحتاج إلى فتح المزيد، لأن الملاجىء الموجودة مكتظة ولا يمكنها استيعاب المزيد من الأشخاص.

وأشارت إلى أن الأشخاص يلجأون إلى بناء أكواخ أو العيش في سياراتهم، موضحة أن "أونروا" تقوم بإدخال المساعدات إلى المنطقة، إلا أن عملها يقتصر على رفح بسبب القصف العنيف من قبل إسرائيل.