"تسبحة كيهك" المرقسية في الإسكندرية غدًا

تقيم الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بمقرها في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، غدا السبت، ثالث فعاليات "تسبحة كيهك" خلال نهضة الصوم المجيد، بدءًا من الساعة التاسعة مساءً.

يترأس آباء الكنيسة التسبحة كما يتخلل الطقوس القبطية الأرثوذكسية القداس الإلهي الأول من الرابعة فجرًا حتى السادسة صباحًا.

احتفل الأقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الأسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة وأقامت الفعاليات الروحية، كان آخرهم: "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.